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UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak - Son Dakika

UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak

13.01.2022 11:40

UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacakDÜZCE Sel, doğal afetlerde, afetzedelere medikal ve tıbbi yardım yapmak üzere kurulan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal arama Kurtarma ekipleri, karda çamurda eğitimlerine devam ediyor.

UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak

DÜZCE Sel, doğal afetlerde, afetzedelere medikal ve tıbbi yardım yapmak üzere kurulan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal arama Kurtarma ekipleri, karda çamurda eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ileri sürüş teknikleri ve afet ortamlarında araç kullanma eğitimi aldı.

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel ve afetlerde üstün başarı gösteren Düzce UMKE ekipleri, ileri sürüş eğitimi ve afet bölgelerinde araç kullanma eğitimi aldı. İki gün süren eğitimlere 20 UMKE personeli ve 4 eğitmenin katıldı. UMKE geliştirme eğitimlerinde 4x4 araç kullanımı, paletli araç kullanımı, vinçleme teknikleri, meydana gelebilecek arızalar, malzemeleri tanıma, kontrollü sürüş eğitimleri UMKE ekiplerine verildi. Eğitimin ilk gününde 4 saatlik teorik eğitim ile 4x4 araçlar hakkında bilgi, 4 çeker sistemi hakkında bilgilendirme ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiler verildi. Günün ikinci yarısında Çilimli ilçesinde bulunan off road pistinde arazi koşullarında direksiyon hakimiyeti, zorlu arazi şartlarında davranış şekilleri, arazi ve afet bölgelerinde karşılaşılabilecek sorunlar ile direksiyon eğitimi, vinçleme teknikleri, açıları, dikkat edilmesi gereken konular ve vinçleme malzemelerinin kullanılması, kar zinciri uygulanması eğitimi ve uygulaması pratik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimin 2. gününde Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yeniyurt yaylasında karlı buzlu, çamurlu etapta araç kullanımı, çamurda karda saplanan araçlar, vinçleme ve çekme halatları ile araçların kurtarılması çalışmaları yapıldı. Off road konusunda deneyimli UMKE sürücüsü Barkın Cıvak tarafından UMKE ekiplerine ilk gün asfalt, toprak, çakıllı yol, çamur, su havuzları, 2. gün kar, buz, su havuzları, çamurlu yollarda araç kullanma eğitimleri verildi.

Eğitimi başarı ile bitiren 20 UMKE personeli, her türlü arazi şartlarında araçlarla olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilecek seviyede arazi aracı kullanabilecek.

UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak
UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak
UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tragger, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: UMKE ekipleri doğal afetlerde araçlarını daha güvenli kullanacak - Son Dakika
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