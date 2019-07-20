UMKE ekipleri Düzce'de çalışmalarına devam ediyor
1 saat önce
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde UMKE ekipleri mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
'de meydana gelen sel felaketinde UMKE ekipleri mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.
Düzce'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda yer alan Düzce UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) ekipleri kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipler, Esmahanım Mahallesinde sel felaketinde mahsur kalan sadece kafası görünen canlı büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti. - DÜZCE
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