Son Dakika Haberleri: UMKE ekipleri Düzce'de çalışmalarına devam ediyor
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UMKE ekipleri Düzce'de çalışmalarına devam ediyor

1 saat önce

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde UMKE ekipleri mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

UMKE ekipleri Düzce'de çalışmalarına devam ediyor, System.String[]
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde UMKE ekipleri mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

Düzce'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda yer alan Düzce UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) ekipleri kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipler, Esmahanım Mahallesinde sel felaketinde mahsur kalan sadece kafası görünen canlı büyükbaş hayvanı kurtararak sahibine teslim etti. - DÜZCE
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
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