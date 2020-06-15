UMKE ekipleri Suriye sınırına uğurlandı - Son Dakika

Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'ta görev yapan 24 kişilik UMKE ekibi, sahra hastanesinde görev yapmak üzere Suriye sınırına uğurlandı.

Yapılan görevlendirmeyle ilgili Van İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Van İl Sağlık Müdürlüğü 2. Bölge UMKE ekiplerimiz Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapmak üzere yola çıktı. Sahra hastanesinde sağlık hizmeti sunmak üzere bölge illerden Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'dan 14 Haziran-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilimizden UMKE sorumlusu ile beraber 1 doktor, paramedik, ATT ve sağlık memuru olmak üzere toplam 24 personel görevlendirilmiştir. Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Hatay sınırımızda kurulan sahra hastanelerde görev yapmak üzere gönderilen doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan gönüllüler, hayat kurtarmak için dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın fedakarca görevlerini yapmak üzere bölgeye uğurlandı" denildi.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)