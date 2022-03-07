UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor - Son Dakika
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UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

07.03.2022 17:05

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya sınır kapısında UMKE Ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya sınır kapısında UMKE Ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle ortalama 35 ila 40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya'ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na gelerek pasaport işlemlerinden ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerince sağlık taramasından geçirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet verdiği ifade edildi.

UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor
UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

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UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ukrayna, Romanya, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor - Son Dakika


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