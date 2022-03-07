UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor - Son Dakika

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya sınır kapısında UMKE Ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle ortalama 35 ila 40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya'ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na gelerek pasaport işlemlerinden ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerince sağlık taramasından geçirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet verdiği ifade edildi.