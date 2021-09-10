UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika

UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Bolu'da düzenlenen geniş kapsamlı UMKE tatbikatı, gerçeğini aratmayan kurtarma anlarına sahne oldu.

Bolu'da düzenlenen geniş kapsamlı UMKE tatbikatı, gerçeğini aratmayan kurtarma anlarına sahne oldu. Dört ilden gelen UMKE ekipleri, Bolu'da düzenledikleri tatbikat ile kabiliyetlerini geliştirdi. Karabük, Zonguldak, Bartın'dan gelerek Bolu'daki ekiple tatbikata katılan 20 kursiyer, 15 eğitmen tarafından temel medikal kurtarma eğitimden geçirildi. 5 gün sürecek eğitimler kapsamında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği kaza sonrası araçtan sıkışan yaralı, göçük altından kurtarma, ormanlık alanda yüksekten düşen yaralıyı kurtarma görevleri icra edildi. Gerçeği aratmayan anlara sahne olan tatbikatta, ekipler tarafından kurtarılan yaralılara müdahale edildi. - BOLU

Son Dakika

Güvenlik kamerası anbean kaydetti! Tartıştıkları genci pompalı tüfekle vurup, yerde tekmelediler

Aile Bakanlığı yalanladı! Şehit ailelerine yapılan ödemelerde "15 milyon liranın kayıp olduğu" iddiaları gerçeği yansıtmıyor

"Yeşil altın" yok yılını yaşıyor! Antep fıstığı tarlada 28, tezgahta 120 liradan alıcısını buluyor

Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi

Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var