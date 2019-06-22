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UMKE ekiplerine başarı belgesi

1 saat önce

Erciyes 2019 uluslararası askeri tatbikatına katılan UMKE ekiplerine başarı belgesi verildi.

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Erciyes 2019 uluslararası askeri tatbikatına katılan UMKE ekiplerine başarı belgesi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1. Komando Tugayı ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında "Uluslararası Erciyes 2019 Askeri Tatbikatı"na Sağlık Müdürlüğü 2 UMKE timi ile destek verdi.
Nisan ve mayıs ayları boyunca süren ön tatbikatlara katılan UMKE ekibi, 23 Mayıs'ta ise İncesu kara sazlık bölgesinde ABD, İtalya, Azerbaycan, Pakistan, Katar, Gürcistan ve Romanya askeri birliklerinin katıldığı uluslararası düzeydeki tatbikata görev aldı.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney koordinasyonunda hareket eden UMKE ekibi, tatbikat gereği sınır ötesi bölgeye düzenlenen operasyon sonrası askeri helikopter ile olay yerine indirilen sahra hastanesini 11 dakika içinde aktive edip sağlık hizmeti sunmaya başlayarak büyük başarı gösterdi.
Başarılı geçen tatbikatlar sonrası Kayseri 1. Tugay Komutanlığından Piyade Yarbay Bilgin Çelik ve Piyade Yarbay Fikret Poyraz Sinmez, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'yi makamında ziyaret etti.
Komutanlar tatbikata verdiği destekten dolayı Benli'ye teşekkür plaketi verdi.
Ardından 1. Tugay Komutanları Yarbay Çelik ve Poyraz, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldikleri UMKE personeline başarı belgelerini takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:27 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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