UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi - Son Dakika

UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi
20.01.2021 15:02
- UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken UMKE ekipleri paletli ambulanslarla kapalı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaşıyor.
- UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi
BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken UMKE ekipleri paletli ambulanslarla kapalı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaşıyor.
Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri paletli ambulanslarla 1,5 metreye ulaşan karlı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaştı. UMKE ekiplerinin karlı yollarda devrilen ağaçlar nedeniyle yaşadıkları zor anlar kameralara da yansıdı.
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