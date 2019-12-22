UMKE gönüllüleri için eğitim kampı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMKE gönüllüleri için eğitim kampı düzenlendi - Son Dakika

UMKE gönüllüleri için eğitim kampı düzenlendi

6 saat önce

Ordu'da farklı illerden gelen UMKE gönüllülerinin katılımıyla 3 günlük "Bölge UMKE Temel Modül Eğitimi Kampı" düzenlendi.

UMKE gönüllüleri için eğitim kampı düzenlendi, System.String[]

Ordu'da farklı illerden gelen UMKE gönüllülerinin katılımıyla 3 günlük "Bölge UMKE Temel Modül Eğitimi Kampı" düzenlendi.


Ordu'da Samsun, Sinop ve Amasya illeri ve ildeki UMKE gönüllülerinin katılımıyla 'Bölge UMKE Temel Modül Eğitimi Kampı' gerçekleştirildi. İlk gün katılımcılara temel yaşam desteği, zor durumlarda geçici havayolu yönetimi, omurga stabilizasyonu ve taşıma teknikleri, travmalı hastalarda yaklaşım, afet triyajı, zor doğa şartlarında yaya ulaşımı, KBRN farkındalık eğitimi, zor alanda müdahale, taşıma teknikleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimin ikinci gününde ise Yoroz Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü, kamp alanında oryantiring eğitimi ile uygulaması, eğitimler sonrasında oluşturulan timler tarafından uygulamalı senaryolarla müdahaleler gerçekleştirildi.


Tatbikatlardan sonra katılım sağlayan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, UMKE ekiplerinin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gönüllü olarak katılım sağladıklarını ifade ederek, "Bunu biliyoruz ve gönüllü olarak burada yer almanız, bu heyecanı duyarak bu kampa katılmanız takdire şayan, hepinizi kutluyorum. 3 gün boyunca zor şartlarda bir kamp gerçekleştirdiniz, kampın sonunda da tatbikatınız gayet başarılı geçti. Gönlümüz bu tip olayların yaşanmamasından yana olsa da olumsuzlukların yaşanması halinde biz biliyoruz ki en kısa sürede en başarılı şekilde olaylara sizler tarafından müdahale edilecektir" dedi.


Kamp sonrası katılımcılara katılım belgeleri verildi. - ORDU

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Samsun, Sinop, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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