UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verildi - Son Dakika

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verildi

6 saat önce

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, Elazığ depreminde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verdi.

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verildi, System.String[]

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, Elazığ depreminde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verdi.

Babar, yaptığı hizmetlerden dolayı Kuştepe'ye teşekkür ederek, "UMKE gönüllümüz Emine Kuştepe bizi mutlu etti, gururlandırdı. Kendilerini ziyaret ederek deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm vatan evlatları adına şükranlarımızı sunduk. Rabbim devletimizin ve devletimizin asil evlatlarının eksikliğini vermesin." dedi.

Kuştepe de Babar'a teşekkür etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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