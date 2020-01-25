UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü 'Azize' isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (1) - Son Dakika

UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (1)

7 saat önce

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. (1)

UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü Azize isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (1)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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