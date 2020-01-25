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UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (1)
7 saat önce
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. (1)
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