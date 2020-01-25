Son Dakika › Güncel › UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü 'Azize' isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3) - Son Dakika
UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3)
6 saat önce
UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: AA
UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. (3)
Son Dakika Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada! Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı