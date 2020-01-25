UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü 'Azize' isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3) - Son Dakika

UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3)

6 saat önce

UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. (3)

UMKE görevlisinin telefonla görüştüğü Azize isimli kadın, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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