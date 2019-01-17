Umke, Hastalara Paletli Ambulanslarla Ulaşıyor
43 dakika önce
Nevşehir'de iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken bazı belde ve köylerde rahatsızlanan ve hastaneye ulaşması gereken hastalara paletli ambulanslarla hizmet sunuldu.
Nevşehir
'de iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken bazı belde ve köylerde rahatsızlanan ve hastaneye ulaşması gereken hastalara paletli ambulanslarla hizmet sunuldu.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve ardından ortaya çıkan olumsuz hava koşullarında ambulansların ulaşamadığı bazı hastaların Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) bünyesindeki paletli ambulanslarla taşındığı bildirildi. Kozaklı
ilçesinde, diyaliz ünitesinde tedavi görmesi gereken bir hastanın Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi'ne, Hacıbektaş
ilçesine bağlı İğdelikışla ve Aşağıbarak köyleri ile Gülşehir
ilçesine bağlı Kızılkaya
köyünde birer hastanın da Nevşehir Devlet Hastanesi
'ne nakledildiği belirtildi.
Ekiplerin, kış şartlarında ihtiyaç duyulan noktalara paletli ambulanslarla ulaşabilmesi için hazır bekletildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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