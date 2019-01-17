Son Dakika Haberleri: Umke, Hastalara Paletli Ambulanslarla Ulaşıyor

Umke, Hastalara Paletli Ambulanslarla Ulaşıyor

43 dakika önce

Nevşehir'de iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken bazı belde ve köylerde rahatsızlanan ve hastaneye ulaşması gereken hastalara paletli ambulanslarla hizmet sunuldu.

Umke, Hastalara Paletli Ambulanslarla Ulaşıyor, System.String[]
Nevşehir'de iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken bazı belde ve köylerde rahatsızlanan ve hastaneye ulaşması gereken hastalara paletli ambulanslarla hizmet sunuldu.


Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve ardından ortaya çıkan olumsuz hava koşullarında ambulansların ulaşamadığı bazı hastaların Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesindeki paletli ambulanslarla taşındığı bildirildi.


Kozaklı ilçesinde, diyaliz ünitesinde tedavi görmesi gereken bir hastanın Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi'ne, Hacıbektaş ilçesine bağlı İğdelikışla ve Aşağıbarak köyleri ile Gülşehir ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde birer hastanın da Nevşehir Devlet Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.


Ekiplerin, kış şartlarında ihtiyaç duyulan noktalara paletli ambulanslarla ulaşabilmesi için hazır bekletildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Kozaklı, Nevşehir, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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