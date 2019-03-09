Son Dakika Haberleri: Umke Hem Hastaları Hem de Öğretmenleri Kurtardı

Umke Hem Hastaları Hem de Öğretmenleri Kurtardı

32 dakika önce

Bingöl'de tipide hasta kurtarmaya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) iki ayrı noktada mahsur kalan toplam 20 öğretmeni de kurtardı.

Umke Hem Hastaları Hem de Öğretmenleri Kurtardı, System.String[]
Bingöl'de tipide hasta kurtarmaya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) iki ayrı noktada mahsur kalan toplam 20 öğretmeni de kurtardı.

Karlıova ilçesinde önceki gün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, UMKE tarafından evinden alındı. İlçeye dönüş yolunda 9 öğretmenin tipiden dolayı araçlarının yolda kaldığını gören UMKE, onlarıda paletli ambulansa alarak ilçe merkezine getirdi.

Yine aynı ilçeye bağlı Bahçeköy'de rahatsızlanan kronik böbrek hastası Bayram Şahin'in ailesi köy yolunun kapalı olmasından dolayı sağlık ekiplerine haber verdi. Köye paletli ambulansla giderek Şahin'i alan UMKE, yine dönüş yolunda tipiden dolayı mahsur kalan 11 öğretmeni de kurtarıp ilçe merkezine getirdi.

Hasta ve öğretmenler, UMKE'ye teşekkür etti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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