UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika

UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü

7 saat önce

Kilis'ten, Elazığ'a deprem bölgesine giden UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü.

UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü, System.String[]

Kilis'ten, Elazığ'a deprem bölgesine giden UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü.


Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depreme Kilis'ten takviye amaçlı giden 16 kişiden oluşan UMKE ile 112 acil sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarının deprem bölgesinde sona ermesi nedeniyle Kilis'e döndüler. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı harekatlarında da görev yapan Kilis UMKE ile 112 acil sağlık ekipleri Deprem Bölgesinde görevlerinin sona ermesinden sonra araç, gereç ve personelleriyle birlikte Kilis'e dönerek görevlerine başladılar. - KİLİS

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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