'UMKE ile Afetlere Hazırlık' projesi destek almaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'UMKE ile Afetlere Hazırlık' projesi destek almaya hak kazandı - Son Dakika

'UMKE ile Afetlere Hazırlık' projesi destek almaya hak kazandı

6 saat önce

Vatandaşa bilimsel bilgi ve veriler ile daha kaliteli hizmet sunabilmek için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan proje Trakya Kalkınma Ajansı'ndan Teknik Destek almaya hak kazandı.

'UMKE ile Afetlere Hazırlık' projesi destek almaya hak kazandı, System.String[]

Vatandaşa bilimsel bilgi ve veriler ile daha kaliteli hizmet sunabilmek için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan proje Trakya Kalkınma Ajansı'ndan Teknik Destek almaya hak kazandı.


Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir tarafından "UMKE ile Afetlere Hazırlık" projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.


"UMKE ile Afetlere Hazırlık" adlı projesi kapsamında; 4x4 araçlar ile paletli araçları kullanmaları gereken UMKE çalışanlarının araç kullanım beceri ve yetkinliklerinin artırılarak afet durumunda üzerlerine düşen görevleri zamanında ve kazasız tamamlayabilmeleri için kendilerine teknik, teorik,görsel, uygulamalı defansif sürüş ve 4x4 offroad eğitimi almaları hedefleniyor. Eğitimin toplam 36 saatlik iki gruba 6 günlük verilmesi planlandı.


Düzenlenen imza töreninde, Uzm. Dr. Cengiz Becerir yaptığı konuşmada, "Eğitimimizin Müdürlüğümüz ve Halkımız için hayırlı olmasını temenni etmiş, desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak motor icat eden usta ile Bakanlık temasa geçti
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'UMKE ile Afetlere Hazırlık' projesi destek almaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]