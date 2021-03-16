UMKE Arazi Sürüş Teknikleri Eğitimi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği 'UMKE Arazi Sürüş Teknikleri Eğitimi" Antalya'da başladı. Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Biriminin ev sahipliğinde 15 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında Nebiler Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Biriminin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitime 24 ilden gruplar halinde UMKE personelleri katılıyor. Eğitimin 4x4 ambulans ve UMKE araçlarının daha etkin kullanılması, Acil Sağlık Hizmetlerinde kaliteli ve yüksek standartlarda hizmet verilebilmesi adına eğitimli ve nitelikli sürücü sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi. Eğitimde "4x4 Arazi Aracı Sürüş Teknikleri, Vinç Kullanımı Eğitimi, Farklı Yol Koşullarında Sürüş Teknikleri, Ambulans Ekipmanları Eğitimi, Temel EKG Eğitimi, Afet Psikolojisi ve Dijital Telsiz Eğitimi" ele alınıyor. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen eğitim 14 gün sürecek. Eğitimin ilk grubunda Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Denizli İllerinden gelen katılımcılar yer alıyor. Eğitim süresinin her grup için teorik ve pratik uygulama olmak üzere toplam 2 gün olacağı ve 5 grup halinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Yorulmaz, eğitim merkezini ziyaret edip çalışmaları inceledi. - ANTALYA