Umke'nin Eğitim ve Tatbikat Kampı Sona Erdi

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin katılımıyla Çınar ilçesi Göksu barajı yerleşkesinde 3 günlük İl Eğitim ve Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin katılımıyla Çınar ilçesi Göksu barajı yerleşkesinde 3 günlük İl Eğitim ve Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.



Diyarbakır UMKE gönüllülerinden 49 sağlık çalışanının katılımıyla 3 gün süren il tatbikat kampında, olay yeri yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, traksiyon aletlerinin kullanımı, damar yolu ve kontrolü, yüksek basınçlı personel barınma çadırı tanıtımı, çamurlu alanda araç kurtarma, UMKE araç vinci kullanma uygulaması ve tam set personel barınma çadırı kurulumu gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldı.



UMKE'de görev yapan personellerin herhangi bir afet, acil durum, enkaz, deprem gibi durumlarda olay yerinde hasta ve yaralıların acil tıbbi müdahalesini gerçekleştirebilmesi için düzenlenen eğitim sonrası yapılan tatbikatta, senaryo gereği iki sivil aracın Göksu Baraj setinin üstünde kaza yapması sonucu yaralı olan 3 vatandaşa ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak hastaneye sevkleri sağlandı.



UMKE gönüllülerine sertifikaları verildiği tören sonrası Göksu Barajı çevresine 150 fidan dikildi.

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