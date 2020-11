"UMKE'nin Fatma ablası" arama kurtarmada aldığı notlarla gençlere yol gösteriyor - Son Dakika

HAYDAR TOPRAKÇI - Aktif görev aldığı arama kurtarma operasyonlarında yaşadıklarını, ajandasına tek tek not alan UMKE eğitim görevlisi, 30 yıllık hemşire Fatma Aktaşcı, elde ettiği tecrübelerle genç meslektaşlarının yetişmesine katkı sunuyor.

Hemşirelik mesleğine 1990 yılında başlayan bir çocuk annesi 48 yaşındaki Aktaşcı, 2009'da, İzmir 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yaptığı dönemde, afetlerde kazazedelere medikal destek sağlamak amacıyla UMKE'nin faaliyetlerine dahil oldu.

Bu dönemde, başta Van depremi başta olmak üzere Soma maden faciası gibi birçok afette arama kurtarma çalışmalarına katılan Aktaşcı, son olarak 30 Ekim'deki İzmir depreminde UMKE ve 112 ekipleri enkaz alan sorumlusu olarak görev yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan koordinasyon merkezinde görev yapmaya başlayan Aktaşcı, katıldığı arama kurtarma operasyonlarında yaşadıklarını, dakika dakika ajandasına kayıt altına alıyor.

Elde ettiği tecrübeyle genç meslektaşlarına eğitim veren UMKE'nin "Fatma ablası" bu sayede eğitimlerin daha kalıcı olmasını hedefliyor.

UMKE İzmir Eğitim Sorumlusu Fatma Aktaşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmeyi çok sevdiği için hemşirelik mesleğini seçtiğini, UMKE'de görev yapmaya başlamasının ardından enkazdan birçok kişinin çıkmasına katkı sağladığını belirtti.

Hayat kurtarmanın çok güzel olduğunu vurgulayan Aktaşcı, İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda'nın bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nda UMKE ve 112 ekipleri alan sorumlusu olduğunu, Ayda'nın çıkarılmasının ardından bineceği ambulanstan gideceği hastaneye kadar her şeyi organize ettiğini söyledi.

Aktaşcı, bir kadın sağlık çalışanı olarak UMKE'de görev yapmanın zor olmadığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerine her zaman destek verdiğini aktardı.

Katıldığı tüm arama ve kurtarma operasyonlarında yaşadıklarını, eğitim verdiği meslektaşları için bir ajandaya yazdığını anlatan Aktaşcı, şunları kaydetti:

"Söz uçar yazı kalır. O şekilde kendimi yetiştirdim. Arama ve kurtarma operasyonlarında yaptığım her şeyi not alıyorum. Araçla deprem yerine ulaşma vaktini, yaralılara enkazda müdahale etme saatimizi yazarım. Enkazdan yaralı çıkarılırken nasıl müdahale edildi, ambulansla hastaneye intikal ettirilmesine kadar, her şeyi anlatırım. Bu benim kişisel arşivim. Önce müsveddeye yazıyorum sonra ajandama kaydediyorum. Böyle 6 tane ajandam var. Sonra oradaki bilgilerle UMKE eğitime gelen meslektaşlarıma aktarıyorum. Artık arkadaşlarım da benim arama kurtarma çalışmaları sırasında aldığım notlara alıştı."

İzmir UMKE'de görevli anestezi teknisyeni Suat Günalp da Aktaşcı'nın çok iyi bir eğitmen olduğunu ve birçok kişinin yetişmesini sağladığını söyledi.

Aktaşcı'nın çok disiplinli olduğunu anlatan Günalp, "O bize her zaman 'Yazmadıysanız yapmamışsınızdır.' der. Hocamız, kazandığı tecrübeleri bu yolla bize aktarmış oluyor. Kurtarma operasyonlarındaki eksiklikleri ve daha neler yapılabileceğini bize bu yolla anlatıyor. Artık hocam sayesinde ben de yazmayı öğrendim." şeklinde konuştu.