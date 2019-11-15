UMKE'nin kadın kahramanları

Bitlis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) katılarak zorlu eğitimlerden geçen gönüllü kadınlar, olası afetlere anında müdahale ederek insanların hayatını kurtarmak için hazır bekliyor.

Hasta kurtarma, yangın, kaza gibi olayların yanı sıra deprem, sel gibi afetler sırasında da zarar görenlerin yardımına koşan UMKE'ye, gönüllü olarak katılan hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan kadınlar, üstlendikleri zorlu görevi fedakarca yerine getiriyor.

Mesleki gelişim eğitimi alan ve son teknolojiyle donatılan araçlarla yaralıların hastanelere naklini sağlayan kadın gönüllüler, kar, tipi, yağmur gibi zorlu doğa koşullarına rağmen görevlerini özveriyle yapıyor.

"İnsanların hayatını kurtarmak cesaret veriyor"

UMKE gönüllüsü Şemsi Bilen, AA muhabirine, 3 yıldan bu yana da UMKE'de gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

6 yıldır kentte görev yaptığını anlatan Bilen, bir kadın olarak ilk zamanlarda UMKE'de görev yapmaktan korktuğunu ancak insanlara yardım etmenin, hayat kurtarmanın cesaret verdiğini belirtti.

Kadınların da erkekler gibi her yerde insanların yardımına koşabildiğini aktaran Bilen, şunları kaydetti:

"İnsan hayatını kurtarmak amaç olunca o cesareti kendinizde buluyorsunuz. Erkekler her yerde olabiliyorsa, biz kadınlar da her türlü kış şartlarında ve afetlerde insan hayatını kurtarabiliriz. Aldığımız teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde cesaretimiz pekişti. UMKE'ci kadınlar olarak Bitlis'teki zorlu kış şartlarında insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatını kurtarmak cesaret veriyor."

15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Ayşe Kolukısa ise hastane ve 112 de çalışırken UMKE'nin zorlu görevlerini gördüğünü ve eğitim almaya karar verdiğini ifade etti.

Başarılı eğitimin ardından UMKE ekibinde yer aldığını anlatan Kolukısa, "Aldığımız eğitimlerle mesleki olarak kendimizi geliştiriyoruz. 112'nin ulaşamadığı her hastaya öncelikle UMKE'den yardım istenir. Bitlis'te kış mevsimi yaklaşıyor. Yoğun kar yağışı olması durumunda hastalara ulaşılamaması durumunda UMKE'ciler olarak devreye gireceğiz. Bu eğitimlerin bizlere çok faydası oldu." diye konuştu.

Güroymak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sevda Akkuş da Van'da temel UMKE eğitimi aldıklarını, zorlu tatbikat ve sınavların ardından Bitlis UMKE'ye üye olduğunu anlattı.

Kadınların her yerde olabileceğini göstermek istediğini belirten Akkuş, "Bitlis UMKE olarak geliştirici tatbikatlar düzenliyoruz. Amacımız zorlu kış şartlarına hazır olmak. Bitlis'in zorlu iklim ve coğrafi şartlarına adapte olmaya çalışıyoruz." dedi.