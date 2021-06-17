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UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti - Son Dakika

UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti

17.06.2021 14:24
UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti, System.String[]

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMK) 8. Bölge UMKE İlleri eğitimleri tamamlandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMK) 8. Bölge UMKE İlleri eğitimleri tamamlandı. Eğitimler kapsamında ağır iklim tipi seyyar hastane çadır seti, şişirilebilen tip seyyar hastane çadır seti ve personel barınma ünitesi kurulumu yapıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonuyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, zor şartlara hazırlık için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'te yapılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMK) 8. Bölge UMKE İlleri eğitimleri tamamlandı. Eğitimlere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzincan, Erzurum, Adıyaman ve Şanlıurfa UMKE ekipleri katıldı. Eğitimler kapsamında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ağır iklim tipi seyyar hastane çadır seti, şişirilebilen tip seyyar hastane çadır seti ve personel barınma ünitesi kurulumu yapıldı. Eğitimde toplam 40 personele çadır setlerinin kurulum ve sökme aşamaları ile ilgili eğitimler verildi.

"Acil durum sahra çadırlarının eğitim kurulumunu yaptık"

Eğitimlerle ilgili açıklama yapan Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, "8.Bölge Umke İlleri Koordinatörü olarak Gaziantep'te Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde sahra çadırlarının eğitim kurulumu yapıldı. Çevre illerden de ekipler gelerek bu eğitimlere katıldı. Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzincan, Erzurum, Adıyaman ve Şanlıurfa UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 40 arkadaşımız geldi. Bu çadırlar açıldı. Bu çadırlar tekrar toparlanarak sandıklara konulacak. Bu çadırlar yaklaşık 5 bin metrekare alan içerisinde kuruluyor. Bunlar tam donanımlı hastane özelliğinde çadırlar olarak dikkat çekiyor. Bunların yanında şişme çadırlarımız da var. Eğitimler bitince bunlar tekrar toparlanacak. Acil durum eğitimimiz verimli bir şekilde geçmiş oldu. Emeği geçen arkadaşların ellerine sağlık" dedi.

Eğitim kapsamında kurulum yapılan ve afet, savaş, deprem esnasında hizmet veremeyen sağlık kurumlarının yerine olayın ilk aşamalarında kurulumları yapılarak vatandaşlara sağlık hizmeti verilmesini amaçlayan çadırlar, ağır iklim tip seyyar hastane çadırları olarak -45 ve +45 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olduğu ve içerisinde hava iklimlendirmesinin bulunduğu öğrenildi. Sahra çadırlarının acil servis, laboratuvar, radyoloji, yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerini de içinde barındırdığı ve 50 yatak kapasitesine sahip olarak gözlem ve yatış odalarının bulunduğu öğrenildi. Bu çadırların bakımı ve eğitiminin de gönüllü UMKE personelleri tarafından yapıldığı vurgulandı.

Gaziantep acil durumlara çadır hastanelerle hazır

Öte yandan acil durumlar için Gaziantep Umke bünyesinde 7 adet 65 metrekarelik ana ünite, 5 adet şişme mobil sağlık çadırı ve dekontaminasyon (sterilizasyon) ünitesi, 7 adet personel barınma ünitesi bulunduğu, toplamda 500 metrekarelik alan kapladığı belirtildi. Afet halinde maksimum 48 saat içersinde kurulan bu çadırlar dünyanın sayılı modern hastanelerinden olduğu ve afet durumlarında kullanıldığı vurgulandı.

Eğitime katılan personellere katılım sertifikaları Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız ve Program Yöneticisi Afetlerde Sağlık Hizmetleri Uzmanı Mehmet Avcı tarafından verildi. - GAZİANTEP

UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti
UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti
UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti
UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti
UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UMKE'nin zor şartlara hazırlık eğitimleri dikkat çekti - Son Dakika


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