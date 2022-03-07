UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor - Son Dakika
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UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

07.03.2022 23:13
UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.

UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna- Romanya sınırında" ifadelerini kullandı.

UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor
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Son dakika haber: 'UMKE savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor' Son dakika haber: 'UMKE savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor' UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Koca, Romanya, Ukrayna, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor - Son Dakika


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