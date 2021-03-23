UMKE personelinin çamur ve su geçiş sınavı - Son Dakika

ANTALYA'ya 24 ilden gelen UMKE personeli, ileri sürüş eğitimi görüyor. Zorlu parkurlarda ter döken ekipler, en çok çamur ve su geçişinde zorlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın arama, kurtarma ve afetlerde görev alan UMKE ekipleri, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün evsahipliğinde eğitimden geçiyor. Eğitimler 15- 28 Mart tarihleri arasında Nebiler Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Eğitimlere 24 ilden gruplar halinde 150'nin üzerinde UMKE personeli katılıyor. UMKE araçlarının daha etkin kullanılması, acil sağlık hizmetlerinde kaliteli ve yüksek standartlarda olması adına düzenlenen eğitimde sağlık ekiplerine, '4x4 Arazi Aracı Sürüş Teknikleri, Vinç Kullanımı Eğitimi, Farklı Yol Koşullarında Sürüş Teknikleri, Ambulans Ekipmanları Eğitimi, Temel EKG Eğitimi, Afet Psikolojisi ve Dijital Telsiz Eğitimi' veriliyor.

ÇAMUR PARKURU EKİPLERİ ZORLADI

Eğitim kapsamında gruplar önce teorik eğitimden geçiriliyor, ardından tek tek sahada simülasyon alanında zorlu parkuru tamamlamak için ter döküyor. Parkurda, tümsekten atlama, kütük geçme, merdivenden inme, yatay geçiş ve su çamur geçişi ekipleri zorladı. Sürücülerin en zorlandığı çamur geçişinde hem aracı kontrolde tutma hem de yoldan çıkmamak için büyük çaba harcandı.

Pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilen ve 14 gün sürecek eğitimle ilgili bilgi veren Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Fatih Gülşen, her türlü afet halinde zorlu görevlerde yer alan UMKE personelinin yılda birkaç kez çeşitli eğitimlerden geçtiğini söyledi. Özellikle UMKE ekipleri içindeki sürücülerin aktif sahada görev yaparken zaman zaman zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ettiğini kaydeden Gülşen, "Gittiğimiz bölgelerdeki o zorlu şartları burada simüle ettik. Arkadaşlarımız burada zor şartlarda arazi araçlarını kullanmaya çalışıyor. Eğitimlerin faydası mutlaka oluyor. Hem arazi araçlarını ve hangi durumda nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını bu parkurda görmüş oluyorlar. Zorlu parkuru geçen ekipler her türlü doğa koşulunda görev yapabilecek hale geliyor" dedi.

İleri sürüş eğitimi alan Deniz Sarıgöl, arazide karşılaştıkları zorlu koşulları burada aldıkları eğitimlerle kolayca geçebildiklerini söyledi. 4x4 arazi araçlarının özellikle sudan geçerken zorluk yaşattığını ifade eden Sarıgöl, "Buradaki eğitim sayesinde hangi vitesi hangi durumda kullanabileceğimizi görmüş oluyoruz. Parkurda benim en zorlandığım yer su ve çamur geçişi oldu. Ama sorunsuz bir şekilde tamamladık" diye konuştu.