UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI - Son Dakika

UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI

BOLU'da, 4 ilden 20 kursiyer ve 15 eğitmenin katıldığı UMKE kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

BOLU'da, 4 ilden 20 kursiyer ve 15 eğitmenin katıldığı UMKE kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği yaralı vatandaşları canlandıran UMKE personellerinin oyunculukları profesyonel oyuncuları aratmadı. Bolu'da Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan gelen 20 kursiyere temel medikal kurtarma eğitimi verildi. Eğitim kapsamında senaryo gereği kaza yapan araçtan kurtarma, göçük altından kurtarma ve ormanlık alanda yüksekten düşme olayına müdahale edildi. Ekipler, senaryo gereği gerçeği aratmayacak şekilde yaralı vatandaşlara müdahale etti. Eğitimlerde senaryo gereği yaralı vatandaşları canlandıran UMKE personellerinin gösterdiği oyunculuk performansı dikkat çekti. Personeller, yaralı vatandaşları canlandırırken, gösterdikleri performanslar, profesyonel oyuncuları aratmadı. 15 eğitmen tarafından gerçekleştirilen ve 20 kursiyerin pratik eğitim aldığı tatbikatların 5 gün süreceği öğrenildi.

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