UMKE ve 112 Acil Sağlık, Sümeyra ve Ayvaz kardeşler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMKE ve 112 Acil Sağlık, Sümeyra ve Ayvaz kardeşler için seferber oldu - Son Dakika

UMKE ve 112 Acil Sağlık, Sümeyra ve Ayvaz kardeşler için seferber oldu

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde rahatsızlanan 2 kardeş, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

UMKE ve 112 Acil Sağlık, Sümeyra ve Ayvaz kardeşler için seferber oldu, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde rahatsızlanan 2 kardeş, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Kaynak köyünde yaşayan ve yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal şikayetleri olan 2 yaşındaki Ayvaz Uğur ile 3 aylık kardeşi Sümeyra'nın yakınları, durumu İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine iletti.

Köy yolunun tipi yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 4 saat süren çalışma sonucu tam paletli ambulansla Ayvaz ve Sümeyra kardeşleri köylerinden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavisi süren Uğur kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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