Umke ve 112 Ekiplerinin Karla Mücadelesi
57 dakika önce
Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, yollarda mahsur kalan yolcu ve hastalar, 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri tarafından zor şartlarda kurtarıldı.
Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, yollarda mahsur kalan yolcu ve hastalar, 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri tarafından zor şartlarda kurtarıldı.
Yaklaşık bir haftadır yağan kar ve bazı bölgelerde etkili olan şiddetli tipi onlarca yerleşim yerinin kapanmasına neden oldu. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ise kar ve tipiden yolu kapanan Kandil köyünde göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı çeken bir hastanın fenalaşması üzerine yakınları, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kandil köyünden gelen yardım talebi üzerine 112 acil sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Refahiye İlçe Özel İdaresi ekipleri yola çıktı.
Refahiye ilçe merkezinden hareket ettikten sonra İlçe Özel İdare görevlilerin açtığı yoldan 1 saat sonra köye ulaşan ekipler, 62 yaşındaki hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dönüş yolunda da ilerlemekte güçlük çekti. Köylülerin de yardımıyla kalp krizi geçiren hasta 2 saatlik bir çalışmanın ardından Refahiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:58 Kaynak: İHA
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