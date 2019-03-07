Umke ve Afad Ekipleri Kan Bağışında Bulundu
1 saat önce
Afyonkarahisar UMKE ve AFAD ekipleri kan bağışında bulundu.
Afyonkarahisar
UMKE ve AFAD
ekipleri kan bağışında bulundu.
Afyonkarahisar UMKE ve AFAD ekipleri, Kızılay
ile birlikte ortak hazırladığı kan bağışı ve donörlük eğitimini tamamlandı. Kızılay eğitmeni ve UMKE öğretim görevlisi Serkan Şen
, AFAD ve UMKE ekiplerine kan bağışı ve donörlük bilgilendirme eğitimi verdi. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında UMKE ve AFAD ekipleri kan bağışında bulundu. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump'ın Apple Gafı Sosyal Medyayı Salladı
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti