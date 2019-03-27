Son Dakika Haberleri: Umman ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kınadı

Umman ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kınadı

1 saat önce

Umman, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararını kınayarak, bunun bölgede istikrarın tesisine katkı sağlamadığını bildirdi.

Umman ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kınadı, System.String[]
Umman, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararını kınayarak, bunun bölgede istikrarın tesisine katkı sağlamadığını bildirdi.


Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu kararı kınanarak, "Umman, Golan Tepeleri'nin İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olduğunu vurguluyor." denildi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukukla uyuşmayan kararının bu gerçeği değiştirmeyeceği kaydedilen açıklamada, kararın bölgede istikrarın tesisine katkı sağlamadığı da ifade edildi.


Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararı dünya kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:30 Kaynak: AA

İsrail, Golan Tepeleri, Avrupa Birliği, Güncel
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