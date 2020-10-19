Umman Başmüftüsü'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile anlaşmasına tepki - Son Dakika

Umman Başmüftüsü'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile anlaşmasına tepki

19.10.2020 18:37
Umman Başmüftüsü'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile anlaşmasına tepki, System.String[]

Umman Başmüftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalara tepki gösterdi.

Umman Başmüftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalara tepki gösterdi.

Halili, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İslam ümmetinde düşmana dost görünme gibi olumsuz yeni bir olgunun ortaya çıktığını ifade etti.

"Allah'ın düşman olunmasını emrettiklerine dostluk gösterildiğini" savunan Halili, utanmadan gizlenmeden de bu olguyla övünüldüğünü belirtti.

Halili, İslam ümmetinin kaleleri, ümmeti ayakta tutacak kişiler olarak addedilen kişilerin bu duruma doğru hızla ilerlediğini ifade etti.

Detay vermeyen Umman Başmüftüsü, bu kişilerin parlak geçmişlerini terk ederek, onları efendilerine yakınlaştıracak söylemlerde bulunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman, Sudan ve Suudi Arabistan var.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İsrail, Umman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman Başmüftüsü'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile anlaşmasına tepki - Son Dakika

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