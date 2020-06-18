Umman, bir vatandaşının BAE sınırında açılan ateş sonucu öldüğünü doğruladı - Son Dakika

ABU Umman, bir vatandaşının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırında açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Umman'ın Abu Dabi Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "BAE ile Umman arasındaki sınır bölgesinde açılan ateş sonucu bir Umman vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayı büyük üzüntü içinde takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BAE'nin ilgili kurumları ve yaşamını yitiren kişinin yakınlarıyla olaya ilişkin tüm detayların takip edildiği aktarıldı.

Körfez medyasında dün çıkan haberlerde, Umman vatandaşı Seyf bin Raşid'in hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yer verilmişti.

Aktivistlerin paylaşımlarına göre Bin Raşid, iki ülke arasındaki sınır tellerini geçmeye çalıştığı sırada BAE sınır muhafızları tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

BAE tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapıldı.