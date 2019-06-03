Son Dakika Haberleri: Umman'da 478 mahkuma bayram affı
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Umman'da 478 mahkuma bayram affı

1 saat önce

Umman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildi.

Umman'da 478 mahkuma bayram affı, System.String[]
Umman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildi.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, farklı suçlardan hüküm giymiş 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildiğine dair Sultan Kabus bin Said imzalı bir kararname yayımlandı.
Söz konusu af kararının, mahkumların aileleri göz önüne alınarak Ramazan Bayramı dolayısıyla verildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:40 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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