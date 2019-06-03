Umman'da 478 mahkuma bayram affı
1 saat önce
Umman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:40 Kaynak: AA
Umman'da, Ramazan Bayramı
dolayısıyla 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildi.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, farklı suçlardan hüküm giymiş 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildiğine dair Sultan Kabus bin Said imzalı bir kararname yayımlandı. Söz
konusu af kararının, mahkumların aileleri göz önüne alınarak Ramazan Bayramı dolayısıyla verildiği ifade edildi.
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!
Aydos Ormanı'nda yangın
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu