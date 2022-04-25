Umman'da camilerde bayram namazını sadece Kovid-19 aşısı olanlar kılabilecek - Son Dakika
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Umman'da camilerde bayram namazını sadece Kovid-19 aşısı olanlar kılabilecek

25.04.2022 00:34
Umman'da camilerde bayram namazını sadece Kovid-19 aşısı olanlar kılabilecek

Umman, sadece Kovid-19 aşısı olanların bayram namazını kılmasına izin verileceğini, Suudi Arabistan ve Kuveyt ise camilerde kısıtlama olmadan namaz kılınabileceğini duyurdu.

Umman, sadece Kovid-19 aşısı olanların bayram namazını kılmasına izin verileceğini, Suudi Arabistan ve Kuveyt ise camilerde kısıtlama olmadan namaz kılınabileceğini duyurdu.

Ramazan Bayramına az bir zaman kala, 3 ülkeden bayram namazına ilişkin kararlar açıklandı.

Umman Kovid-19'la Mücadele Yüksek Komitesi tarafından yapılan ve Umman haber ajansı ONA'da yer alan açıklamada, camilerde bayram namazının sadece aşı olanlarla sınırlı tutulmasına ve toplu bayramlaşmalar ile kutlamaların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, ülkede salgınla ilgili son durum göz önüne alınarak ve toplum sağlığını koruma adına alındığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'da ise İslami İşler Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki cami ve meydanların bayram namazı için hazırlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı İsa el-Kenderi de bu yıl cami, meydan ve gençlik merkezlerinde namaz kılınacağını açıkladı.

Kovid-19 salgını sebebiyle geçen 2 yıl boyunca bayram namazları pek çok ülkede sadece evlerde kılınmıştı.

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Suudi Arabistan, Bayram, Namaz, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman'da camilerde bayram namazını sadece Kovid-19 aşısı olanlar kılabilecek - Son Dakika


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