Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1)

Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması
Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Güney al-Batinah Emniyet Müdürlüğü, kasten araçlarıyla sel sularının aktığı vadiyi geçmeye çalışarak hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle dört kişiyi tutukladığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
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