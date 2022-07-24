Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1)

24.07.2022 17:46

Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması

Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Güney al-Batinah Emniyet Müdürlüğü, kasten araçlarıyla sel sularının aktığı vadiyi geçmeye çalışarak hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle dört kişiyi tutukladığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Çin'in Jiangsu Eyaletinde Hortum Etkili Oldu Fotoğraf: Çin'in Jiangsu Eyaletinde Hortum Etkili Oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:47 Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 17:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement