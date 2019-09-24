Son Dakika Haberleri: - Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu
Son Dakika Güncel Haber

- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu

1 saat önce

- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durduMUSKAT - Körfez ülkesi Umman'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu

MUSKAT - Körfez ülkesi Umman'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Körfez ülkesi Umman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tüm devlet ve özel okullarda gelecek Perşembe gününe kadar eğitime ara verildi.

Umman Meteoroloji Merkezi, fırtınanın etkisinin en fazla Mahot kentinde hissedileceğini bildirdi. Ummanlı yetkililer, acil durumlar için kurtarma ekipleri kurduklarını ve fırtınadan dolayı halka gerekli önlemleri alma çağrısında bulunduklarını açıkladı. Perşembe gününe kadar devam edecek fırtınanın gelecek saatlerde ilerleyeceği ve Umman'ın çoğu bölgelerine ulaşacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen fırtına ülkenin çeşitli bölgelerinde sele sebep olmuştu.

- Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu

Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir
Karen Fırtınası'nı bekleyen Porto Riko 6.1'lik deprem ve 108 artçı depremle sallandı Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 00:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]