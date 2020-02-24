Umman'da İran'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Umman Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Umman devlet televizyonunda yayımlanan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs tespit edilen 2 kişinin karantina altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun Umman'daki ilk Kovid-19 vakaları olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Sivil Havacılık Otoritesinin, İran ile Umman arasındaki tüm sivil uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı ifade edildi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.

Körfez ülkelerinden Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.