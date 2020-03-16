Umman'da karınca istilası - Son Dakika
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Umman'da karınca istilası

7 saat önce

Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.

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Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.


Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. - MUSKAT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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