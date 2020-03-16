Umman'da karınca istilası - Son Dakika

Umman'da karınca istilası
6 saat önce
Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
Umman'da milyonlarca karınca sokakları istila etti.
Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
(İHA)
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