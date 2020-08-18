Umman'da kısmi kabine revizyonu - Son Dakika

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in yayınladığı kararnameyle kısmi kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Al Said'in yayınladığı kararnameyle Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin görevine son verilerek yerine Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi getirilirken, Maliye Bakanı Derviş bin İsmail el-Beluşi'nin yerine ise Sultan bin Salim el-Habsi atandı.

Ayrıca Halid bin Hilal el-Busaidi, Sultanlık Divanı Bakanı olarak atanırken, Sultan bin Muhammed en-Numani de Sultanlık Ofisi Bakanı görevine getirildi.

Kararnameyle ülkede Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı kuruldu ve buraya bakan olarak Sultan Al Said'in oğlu Zi Yezen bin Heysem bin Tarık atandı.