Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi
6 saat önce
Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.
Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada 2 yeni vakanın " İran'a seyahatle bağlantılı" olduğu belirtilerek gözlem altında tutuldukları ifade edildi. - MUSKAT
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