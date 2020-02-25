Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi

6 saat önce

Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.

Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.


Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada 2 yeni vakanın " İran'a seyahatle bağlantılı" olduğu belirtilerek gözlem altında tutuldukları ifade edildi. - MUSKAT

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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