Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.

Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada 2 yeni vakanın " İran'a seyahatle bağlantılı" olduğu belirtilerek gözlem altında tutuldukları ifade edildi.

(İHA)