Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı - Son Dakika

Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından bu 2'nci can kaybı oldu.

Umman Sağlık Bakanlığı son verilerinde, ülkede vaka sayısının 277'ye yükseldiği, 61'inin iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.