Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı - Son Dakika

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Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı
47 dakika önce
Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından bu 2'nci can kaybı oldu.
Umman Sağlık Bakanlığı son verilerinde, ülkede vaka sayısının 277'ye yükseldiği, 61'inin iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:48 Kaynak: AA
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