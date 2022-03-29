Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin - Son Dakika
Üye Girişi

Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin

29.03.2022 20:11
Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin

Umman Kovid-19 salgınının üçüncü yılında ramazan ayında camilerde teravih namazlarına şartlı izin verileceğini duyurdu.

Umman Kovid-19 salgınının üçüncü yılında ramazan ayında camilerde teravih namazlarına şartlı izin verileceğini duyurdu.

Umman resmi ajansının haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Kurulu, ramazan boyunda uyulacak kuralları açıkladı.

Buna göre camilerde toplu iftar sofralarının kurulmasına izin verilmeyeceği, teravih namazlarına da aşı olmayanların ve 12 yaş altı çocukların katılamayacağı bildirildi.

Camilerde sosyal mesafe ve maske kurallarının sürdüğü belirtilirken, kararların ülkede Kovid-19 salgınına karşı son dönemde elde edilen kazanımları koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü

Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin - Son Dakika


Son Dakika
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:18:51. #1.13#
SON DAKİKA: Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement