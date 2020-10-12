Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi - Son Dakika

Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi

12.10.2020 21:29
Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi, System.String[]

Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5 katma değer vergisi uygulanmasına karar verildi.

Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5 katma değer vergisi uygulanmasına karar verildi.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Sultan Heysem bin Tarık, bazı istisnalar dışında hizmet ve malların büyük bir kısmından katma değer vergisi alınması yönünde kararname çıkardı.

Kararnamede, ilgili yönetmeliğin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacağı belirtildi.

Umman, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında 2016'da varılan "birleşik katma değer vergisi anlaşması" uyarınca ekim ayı başında şekerli içeceklerden vergi alınmasına karar vermişti.

Umman bu kararnameyle birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn'den sonra katma değer vergisi uygulamasına geçen dördüncü Körfez ülkesi oldu.

Karar, Umman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi - Son Dakika Ekonomi

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