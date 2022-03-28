Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü - Son Dakika
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Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü

28.03.2022 02:25
Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü

Umman Sultanlığı'ndaki bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu 6 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Umman Sultanlığı'ndaki bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu 6 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumunun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan bir mermer ocağında çökme meydana geldi.

Şu ana kadar 6 işçinin cesedinin çıkarıldığı mermer ocağındaki 4 işçinin de çeşitli şekillerde yaralandığı kaydedildi.

Umman televizyonuna açıklama yapan Sivil Savunma Yetkilisi Ali el-Farisi, 8 işçinin de kayıp olduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin Asya kökenli işçilerden oluştuğunu belirten Farisi, işçilerin uyruklarına dair bilgi vermedi.

Farisi, mermer ocağında çökmenin devam ettiğini ve bunun kurtarma işlemlerine engel olduğunu vurguladı.

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Twitter, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umman'da mermer ocağındaki çökmede 6 kişi öldü - Son Dakika
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