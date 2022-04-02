Umman'da mermer ocağının çökmesiyle göçük altında kalarak ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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Umman'da mermer ocağının çökmesiyle göçük altında kalarak ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

02.04.2022 22:04
Umman'da mermer ocağının çökmesiyle göçük altında kalarak ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Umman'da bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu oluşan göçükte hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Umman'da bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu oluşan göçükte hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan mermer ocağında meydana gelen göçükte arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, çökme sonucu kayıp olan son kişilerin de cansız bedenine ulaşıldığı ve ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ölenlerin kimlik ve uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

Umman'da 27 Mart'ta meydana gelen olayda son olarak 11 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Arama Kurtarma, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Umman'da mermer ocağının çökmesiyle göçük altında kalarak ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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