Umman'da toprak kayması: 6 ölü - Son Dakika
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Umman'da toprak kayması: 6 ölü

27.03.2022 21:05

Umman'ın başkenti Maskat'ta taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Umman'ın başkenti Maskat'tan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Dhahirah vilayetindeki Ibri'deki taş ocağında toprak kayması meydana geldi. Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi (CDAA) tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü kuzey Umman'da kaya kaymalarının bir taş ocağını sardığı ve 6 işçinin hayatını kaybettiği, çok sayıda işçinin kayıp olduğu açıklandı. Taş ocağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Umman'da toprak kayması: 6 ölü - Son Dakika
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