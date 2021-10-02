Umman'da tropik fırtına paniği - Son Dakika

Umman'da tropik fırtına Shaheen nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşan halk tahliye edilmeye başlandı.

Körfez ülkesi Umman'da tropik fırtına Shaheen paniği yaşanıyor. Shahenn'in kategori 1 seviyesine yükseleceği yönündeki beklentiler üzerine kıyı bölgelerinde yaşayan halkın tahliyesine başlandı. Güvenlik güçleri, sokaklarda yaptıkları anonslar ile vatandaşları evlerini terk etmeleri ve barınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Barka ve Saham eyaletleri ile başkent Maskat'ın bazı bölgelerinde tahliye çağrısında bulunuldu. Söz konusu bölgelerde yarın şiddetli rüzgar ve yağmur beklendiği ifade edildi. Beş milyonluk nüfusa sahip olan ülkede halkın büyük kısmı Maskat ve çevresinde yaşıyor.

Umman Sivil Havacılık Otoritesi dün yaptığı açıklamada ise, Shaheen'in önümüzdeki 24 saat içinde kategori 1 tropik siklona dönüşmesinin beklediğini ve halkı ani sel ihtimaline karşı alçak bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarmıştı.

(İHA)