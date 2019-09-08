Umman'dan ABD ve İngiltere birliklerinin katılımıyla hava tatbikatı

Umman Hava Kuvvetleri, ABD ve İngiltere'nin katılımıyla "Sihirli Halı" isimli askeri tatbikata başladı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, ülkenin güneyindeki Thumrait Hava Üssü'nde ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının katılımıyla başlayan askeri tatbikatın, 19 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

Tatbikatın, Umman Hava Kuvvetlerinin, ülkenin deniz kuvvetlerinin desteği ve ABD ile İngiltere hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenli şekilde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan biri olduğu aktarılan haberde, tatbikatla, Muskat'ın Washington ve Londra ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde, dost ülkelerle ortak hava operasyonlarının düzenlenmesi ve havacılık alanında deneyimlerin paylaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Umman ve İngiltere silahlı kuvvetleri, Ekim 2018'de "Yücelik 2" ve "Hızlı Kılıç 3" isimli ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatlarının yanı sıra Mart 2019'da da "Umman Hançeri" isimli ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Umman ile İngiltere arasında düzenlenen "Hızlı Kılıç" tatbikatının ilki 1986, ikincisi ise 2001 yılında düzenlenmişti.