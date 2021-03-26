Umman'dan Maldivlere sürpriz...

AS Holding'in sahibi Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı Akkuş önceki gün Maldivler'de fotoğraf paylaştı. İşi için önce Umman'a giden Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'yı da davet etti.

Uğur Akkuş, Umman'da eşi Ebru Şallı'ya sürpriz yaparak deniz uçağı ile Maldivlere indi. Bu sürpriz sonrası oldukça mutlu olan Ebru Şallı ile eşi ikili yaklaşık bir hafta daha Maldivler'de kalacaklar.

Four Season Landaa Giraavaru Otel'de kalan ikili akşam üzeri Hint Okyanus'unun ortasında romantik bir akşam yemeği yedi.& ;





