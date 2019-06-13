Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama
2 saat önce
Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
Umman Denizi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:13 Kaynak: AA
'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu. İran
devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
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