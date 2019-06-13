Son Dakika Haberleri: Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama
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Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

2 saat önce

Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.

Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama, System.String[]
Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Umman Denizi, Güncel
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