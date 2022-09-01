Söz konusu bölgede, ağustos ortasından bu yana kayda değer sismik aktivite meydana geldiği vurgulanan açıklamada, ayrıca bu tür depremlerin Katar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Umman Denizi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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