Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

01.09.2022 18:16
Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Sismik Bilgi Ağı'ndan yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Söz konusu bölgede, ağustos ortasından bu yana kayda değer sismik aktivite meydana geldiği vurgulanan açıklamada, ayrıca bu tür depremlerin Katar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisine yer verildi.

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Kaynak: AA

Umman Denizi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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